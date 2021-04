Line (32) werkte in Jemen tijdens burgeroorlog én coronacrisis: “We hebben een wapenkamer in het ziekenhuis”

Ze redde al bootvluchtelingen op de Middellandse Zee, ze maakte de mazelenepidemie en ebolacrisis in Afrika mee, en ze werkte in een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Maar wat de Brusselse verpleegkundige Line Lootens (32) de voorbije zes maanden in Jemen zag, was niets minder dan de grootste humanitaire ramp ter wereld. Ze stond in de frontlinie van een gruwelijke burgeroorlog én in die van de coronacrisis: twee urgentiemissies in één. Ze blikt terug op de twee “mooiste en nuttigste projecten” uit haar carrière bij Artsen Zonder Grenzen. “Ik ben nu wel terug in het veilige België, zij blijven leven tussen de bombardementen.”