Het Justitiepaleis, al bijna 40 jaar in stellingen: hoe kan dat? “En toen waren ze het wachtwoord kwijt”

Onder de Brusselse magistraten loopt een grapje. Weet je het al? De Unesco gaat de stellingen rond het Justitiepaleis erkennen als erfgoed. Bitter grapje, maar terecht: al bijna veertig jaar staan de steigers er. “Stel u zich eens voor dat de Arc de Triomphe in Parijs 40 jaar lang in de steigers zou staan, en welke gevolgen dat zou hebben voor het imago van Frankrijk”, zegt Mathieu Michel (MR), staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen. Tegen 2030 zouden de gevels gerenoveerd moeten zijn en de stellingen weg. “Maar eerst worden de stellingen zelf gerenoveerd.”

“Die ben ik nog mee komen zetten. Dat was in mei 1987. Ik weet het nog zo goed omdat ik toen een bieper op zak had. Mijn vrouw kon elk moment bevallen van onze dochter Jessie.” We staan beneden aan het ...