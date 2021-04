Red Flames gaan ondanks veel goede wil ook in derde oefenwedstrijd richting WK-kwalificatie onderuit, Noorwegen met 0-2 te sterk

De Red Flames gingen na een al bij al solide wedstrijd met 0-2 de boot in tegen Noorwegen. De Belgen gaven op slag van rust een domme tegengoal weg, maar speelden voorts zeker geen zwakke match tegen de nummer elf op de FIFA-ranking. De 18-jarige spits Hannah Eurlings mag terugkijken op een geslaagd debuut in het basiselftal van de Flames.

De Red Flames verloren ook hun derde oefenwedstrijd in aanloop naar de WK-kwalificatiecampagne. Na de 1-6-pandoering tegen de Oranje Leeuwinnen en de 2-0-nederlaag tegen Duitsland in februari, kon België dit keer niet winnen van Noorwegen.

Foto: BELGA

Het verschil tussen de nummer elf op de FIFA-ranking en de Flames die zeventiende staan op diezelfde ranking was nochtans niet zo groot. Het eerste kwartier ondergingen de Belgen de wedstrijd. Ze probeerden vanuit de organisatie te spelen, maar verloren te vaak te snel de bal door slechte passes en door de hoge druk van de Noren.

Debutant Eurlings maakt indruk

Op het kwartier kwamen de Belgen er voor het eerst eens door en namen ze stilaan het commando over. Wullaert stak de 18-jarige Hannah Eurlings (OHL) diep, maar haar voorzet werd geblokt. Eurlings werd net voor de voorzet wel aangetikt in de zestien, maar ging niet liggen. Een penalty had nochtans zeker gekund, maar Eurlings stond, net als Isabelle Iliano (Club YLA) achterin, pas voor het eerst in de basis bij de Red Flames en mankeert dus nog wat ervaring. Al speelde ze wel een onbevangen wedstrijd. De aanvalster had goede schijnbewegingen in petto met de bal aan de voet en liep meer dan eens goed diep.

Helaas voor de Belgen leverde dat geen goals op. Ook Missipo en Vanhaevermaet kregen de bal er niet in, terwijl Wullaert dit keer meer als aangever dan als afwerker optrad. Bondscoach Ives Serneels riep intussen geregeld dat zijn speelsters hoger moesten staan. Hij wilde druk naar voren zien. En hoewel de Belgen niet inzakten en verdedigend een solide prestatie afleverden, moesten ze op slag van rust toch een domme tegengoal toestaan.

Foto: ISOPIX

De Neve leverde achterin de bal zomaar in bij de Noren waardoor Vanhaevermaet aan de noodrem moest trekken. Ze gaf zo een vrije trap aan de rand van de zestien weg. Reiten (Chelsea) toonde haar klasse en schilderde de bal over het muurtje in doel.

In de tweede helft namen de Noren het initiatief opnieuw in handen. Een bal op de lat van Saevik en een schot van Eikeland verdwenen echter niet in doel. Ook de Belgen kregen wat kansen. Eurling kreeg de grootste toen ze alleen op de Noorse doelvrouw kon afgaan, maar die redde haar poging. Balverlies op het middenveld van Marie Minnaert leidde daarna de 0-2 van Utland in. Cayman, die De Caigny was komen vervangen, kreeg nog enkele kansen, maar een aansluitingstreffer kwam er niet meer.

Zondag staat de tweede en laatste oefenwedstrijd van deze interlandbreak op het programma, dan komt Ierland op bezoek.