Daniel Pérez, ontdekking bij Club Brugge en... ooit model in Venezuela: “Ik zei tien jaar geleden al dat ik prof zou worden in Europa”

Brugge - Geruisloos sloop Daniel Pérez (19) tijdens de winterstop Club Brugge binnen, om na amper één match en een goal in 1B volop z’n kans te krijgen naast Vormer, Vanaken en co. In een exclusief gesprek bij blauw-zwart blikt hij terug op z’n eerste goal én een carrière als model in Venezuela, die hij mogelijk ooit opnieuw oppikt. “Want voetballer ben je niet voor eeuwig”, zegt hij.

Aanvankelijk was Pérez gehaald voor NXT, maar na amper één wedstrijd in 1B werd hij definitief overgeheld naar de A-kern. In vijf competitiewedstrijden kon hij al z’n eerste goal in Brugse loondienst scoren. Dat was tijdens de 1-4 op Gent. “Voor de match zei ik tegen Stefano (Denswil, nvdr.) al dat ik zou scoren. Hij moest erom lachen na de match”, aldus Pérez in een exclusief gesprek met Club Brugge. “Het was best een knappe goal. Maar ik kan niet wachten tot ik voor een vol stadion met fans kan scoren. Dat wordt zo goed.”

“Weekends niet uitgaan blijken het nu waard”



Scoren voor een vol Jan Breydel: daarvoor waagde Pérez de overstap naar Europa. In januari werd hij voor een dikke 200.000 euro gehaald bij Metropolitanos in Venezuela. Daar was hij goed voor acht goals in 28 matchen, en toen was hij amper 18 jaar. “Mijn droom was altijd prof worden in Europa, dat zei ik tien jaar geleden ook al op school. Maar het voelt nog steeds als een droom”, lacht hij. En als dat niet gelukt was, had de Venezolaan nog steeds een plan B: zijn modellencarrière. “In mijn thuisland deed ik nog modellenwerk. Ik moest dan allerlei kleren aandoen en poses aannemen. Een voetbalcarrière duurt niet eeuwig, dus waarom dat modellenwerk ooit niet opnemen? (lacht).”

Dat hij nu naam maakt in België, is geen toeval. Volgens Pérez heeft hij een deel van z’n jeugd gemist om hier prof te worden. “Alle opofferingen die ik in het verleden gemaakt heb, blijken het nu waard. Om 5.00 uur ’s ochtends opstaan, tijdens het weekend thuisblijven en niet weggaan met vrienden omdat ik moest voetballen: het betaalt zich nu allemaal terug. Sinds het eerste moment dat ik bij Club Brugge kwam, voelde ik mij meteen op m’n plaats. Het klikt werkelijk met iédereen.” Pérez praat vloeiend Engels, maar zit vooral op het veld nog in een aanpassingsperiode. “Het voetbal is hier veel krachtiger, en het tempo ligt hoger. Twee keer de bal raken en meteen inspelen: dat is wat de coach wil. Ik word hier elke dag beter.”