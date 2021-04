Van 800 naar 2 schoenmakerijen: op bezoek bij Ambiorix, de schoenmaker van Erik Van Looy, Clint Eastwood en Dustin Hoffman

/ Tongeren -

Ooit telde ons land meer dan 800 schoenmakerijen. Vandaag nog twee. In Izegem wordt de luxe-pantoffel Belgian Shoes gemaakt. In Tongeren produceert Ambiorix alle types herenschoenen. Ambiorix zit in een feestjaar, naar aanleiding van de 125ste verjaardag. “Al zo lang hebben we het imago van standvastige degelijkheid. Daarom past Erik Van Looy zo goed bij ons”, zegt CEO Peter Vavedin.