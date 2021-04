Een tijdreis door Limburg, waar knokploegen lang de eenmaking tegenhielden

In feite had Belgisch Limburg de naam Loon moeten dragen. En zo lieflijk het kasteel van Heers er nu bij ligt, zo woest was het verzet van kasteelheer Raes en zijn knokploegen, de zogenaamde Cluppelslagers, tegen de Bourgondische eenmaking in de vijftiende eeuw. Waarom in Limburg alles – of toch véél – anders is? Een en ander valt te ontdekken op een zeer bijzondere Bourgondische trip.