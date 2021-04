Gewezen American Footballprof schiet vijf mensen en zichzelf dood

Zeker vijf doden, onder wie een 70-jarige dokter en twee kleinkinderen van negen en vijf jaar. Het is de bloedrode balans van een schietpartij in een woonwijk in South Carolina. De dader, die ook zichzelf van kant maakte, is een gewezen topsporter bij onder meer de San Francisco 49ers en New York Jets.

Dokter Robert Lesslie (70), zijn vrouw Barbara (69), twee kleinkinderen Adah (9) en Noah (5), en een 39-jarige man die op het moment van de feiten aan het werk was in het huis. Een zesde slachtoffer werd met zware verwondingen weggebracht. Ziedaar de tol van een schietpartij waarbij de dader ook zichzelf, kort na middernacht Amerikaanse tijd, van kant maakte met een revolver. Hij werd wat verderop aangetroffen in een huis in Rock Hill, stad met 70.000 inwoners aan de oostkust van de VS.

De identiteit van de verdachte werd in de uren na de feiten aan meerdere Amerikaanse media meegedeeld: het gaat om Phillip Adams, een gewezen American Footballprof die sinds 2010 bij verschillende (top)teams speelde: achtereenvolgens bij San Francisco 49ers, New England Patriots, Seattle Seahawks, Oakland Raiders, New York Jets en Atlanta Falcons. Bij dat laatste team stopte hij in 2015 als prof. Tijdens zijn carrière liep hij meerdere blessures en hersenschuddingen op.

Politie bij de oprit naar het huis waar vijf doden vielen. Foto: AP

Volgens bronnen in de buurt woonden Adams’ ouders nabij de plaats van de misdaad. Alonzo Adams, de vader van de schutter, bevestigde aan een lokale nieuwszender dat zijn zoon recent weer in de wijk was komen wonen. Het American Football zou zijn zoon tot een wrak gemaakt hebben, aldus de man. Phillip Adams (32) zou ook al eens behandeld zijn door de dokter die hij samen met diens vrouw en twee van hun vijf kleinkinderen afmaakte.

President over “wapenepidemie”

De shooting komt op een opmerkelijk moment, nu Joe Biden werk lijkt te willen maken van een striktere wapenwet. Zo pleit hij voor een verbod op aanvalswapens voor particulieren. Dat zei hij donderdag tijdens een toespraak in het Witte Huis waar hij zijn plan om de “epidemie” van het wapengeweld te bestrijden uit de doeken deed. Biden somde een reeks dodelijke schietpartijen op die het land de afgelopen jaren hebben geteisterd. “Het geweld met vuurwapens in dit land is een epidemie, een internationale schande”, verklaarde de president.

De presidentiële decreten hebben slechts een beperkte draagwijdte. Voor meer doortastende maatregelen is de goedkeuring van het Congres nodig en Biden beseft ook dat hij met zijn zeer beperkte Democratische meerderheid momenteel weinig kans maakt om meer te doen op dit o zo gevoelige beleidsdomein. Zo zei Biden dat de VS ook aanvalsgeweren en magazijnen met een hoge capaciteit zouden moeten verbieden. Het is een wens die ook zijn Democratische voorganger Barack Obama meermaals heeft uitgesproken, maar nooit heeft gerealiseerd.

Volgens de site Gun Violence Archive zijn vorig jaar 43.000 mensen in de Verenigde Staten om het leven gekomen door een vuurwapen. Ook zelfmoord -zoals die van Phillip Adams- wordt in die cijfers opgenomen. De organisatie telde 611 schietpartijen waarbij minstens vier slachtoffers vielen, tegen 417 in 2019. Sinds begin dit jaar werden al meer dan 11.000 mensen gedood met een vuurwapen.

(kbz, blg)