Erdogan plande het, Von der Leyen was de klos, maar Michel moet op de blaren zitten na stoelendebacle

Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel houdt de grootste kater over aan het officieel bezoek in Ankara. Van op alle banken regent het kritiek op zijn onhandige aanpak van de stoelenkwestie en het feit dat commissievoorzitter Ursula von der Leyen voor schut werd gezet. Michels amechtige poging tot uitleg overtuigt weinigen. “Protocol is politiek in dit soort ontmoetingen”, zegt Europakenner Steven Van Hecke. “En zijn instinct liet hem in de steek.”