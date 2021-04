Jason Denayer helpt Lyon met omgezette strafschop aan bekerzege tegen derdeklasser Red Star

Lyon heeft zich donderdag na strafschoppen geplaatst voor de kwartfinales van de Coupe de France tegen derdeklasser Red Star uit Parijs. Na 90 minuten stond het 2-2 en dan volgen in de Franse beker onmiddellijk penalty’s. Rode Duivel Jason Denayer viel in net voor het einde van de reguliere speeltijd en zette uiteindelijk een strafschop om.

Lucas Paqueta (28.) opende de score in het voordeel van Lyon, Memphis Depay (45.) maakte er nog voor de pauze 0-2 van. De bezoekers leken op weg naar een vlotte kwalificatie, maar Pape Meissa Ba (61. ) en Jimmy Roye (74.) maakten nog gelijk. Lyon deed het uitstekend in de strafschoppenreeks en miste geen enkele keer, ook Denayer deed zijn duit in het zakje als vierde. Bij de thuisploeg ging Diego Michel in de fout en dat kostte Red Star de kwartfinales.