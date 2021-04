Emmanuel Macron sluit dan toch gehate eliteschool waar hij zelf ook leerling was

De Franse president zat er zelf op de banken, maar Emmanuel Macron zal de gehate eliteschool ENA, de Ecole Nationale D’Administration, dan toch sluiten. Al jaren is de school - destijds opgericht door Charles De Gaulle - mikpunt van kritiek, vooral dan vanuit het kamp van de gillets jaunes.

De eliteschool wordt verweten dat een ons-kent-onsclubje te zijn voor mensen uit de gegoede kringen. Dat elitaire aspect werd door de jaren heen alleen maar erger: in de jaren 60 was 45 procent van de studenten uit gegoede families, maar in 2014 was dat al 70 procent. De ENA was al die jaren een ‘fabriekje’ voor CEO’s, ministers en topambtenaren. Macron heeft nu aangekondigd dat de ENA ophoudt te bestaan en zal vervangen worden door een andere school, waar de instroom