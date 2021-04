Aantal coronadoden neemt toe en die zijn opvallend jonger: “Volledig in de lijn van de verwachtingen”

De voorbije week is er opnieuw een coronacurve beginnen te stijgen: elke dag sterven nu meer dan veertig Belgen aan corona. Die sterfgevallen zijn bovendien gevoelig jonger dan tijdens de vorige coronagolven. “Gelukkig dat de oudere populatie al gevaccineerd is. Anders hadden we nu nóg meer sterfgevallen gehad”, zegt Frank Vermassen (UZ Gent).