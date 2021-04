Hoge Gezondheidsraad publiceert advies over AstraZeneca: “Beter enkel 60-plussers vaccineren”

De Hoge Gezondheisraad - een orgaan van experten - heeft donderdagavond een advies geformuleerd over het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Tot nu wordt het vaccin - dat mogelijk een heel zeldzame vorm van bloedklonter kan veroorzaken - vier weken lang enkel nog toegediend aan 55-plussers. Recente data toont aan dat er ook in de groep van 55 tot 60 jaar oud gevallen zijn. Daarom wordt aangeraden om enkel nog 60-plussers te vaccineren als dat niet te veel vertraging zou veroorzaken. “Dit advies kenden wij al toen we beslisten om enkel 55+’ers te vaccineren met AstraZeneca”, klinkt het bij gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit).