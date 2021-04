EUROPA LEAGUE. Ajax laat het zelf liggen tegen AS Roma, Manchester United zet stap richting halve finales tegen Granada

Donderdagavond stonden de heenwedstrijden in de kwartfinales van de Europa League op het programma. Belgen speelden er niet meer mee, wel een aantal topploegen en oude bekenden. Een overzicht.

Ajax - AS Roma 1-2

Ajax heeft een kans laten liggen om een optie te nemen op een plaats in de halve finales. Davy Klaassen bracht de Amsterdammers in de eerste helft op 1-0. Dusan Tadic kreeg na rust de kans om er 2-0 van te maken, maar miste vanop de stip. Nog geen vijf minuten later maakte Lorenzo Pellegrini gelijk met een vrije trap waarop derde doelman Kjell Scherpen zich niet van zijn scherpste kant liet zien. In de allerlaatste minuut werd het zelfs nog 1-2 via Ibanez. Veel werk aan de winkel voor Ajax in de terugmatch.

Kjell, vergeet je volgende keer niet de Scherpe(n) hoek af te dekken? 👀🤷‍♂️ pic.twitter.com/sLnTZwTRZu — Play Sports (@playsports) April 8, 2021

Foto: EPA-EFE

Arsenal - Slavia Praag 1-1

Arsenal staat nog niet in de halve finales van de Europa League. Het speelde donderdagavond gelijk tegen het Slavia Praag van Nicolae Stanciu. De twee goals van Nicolas Pepe en Tomas Holes vielen allebei in het slot van de wedstrijd.

Dinamo Zagreb - Villarreal 0-1

Villarreal heeft zijn favorietenrol donderdagavond waargemaakt. Het ging met 0-1 winnen in en tegen Zagbreb. Gerard Moreno maakte het enige doelpunt van de wedstrijd vanop de stip vlak voor rust.

Zelfs de cameraman was niet voorbereid op deze heerlijke aanname van @MarcusRashford! 🎥🤤 pic.twitter.com/wHTnqxDDaJ — Play Sports (@playsports) April 8, 2021

Granada - Manchester United 0-2

Ook Manchester United heeft zijn heenwedstrijd tegen Granada weten te winnen. Marcus Rashford bracht de Red Devils iets voorbij het halfuur op 0-1. Hij is de eerste speler sinds Cristiano Ronaldo die erin slaagt om in twee opeenvolgende seizoenen meer dan twintig goals te maken voor United. Bruno Fernandes maakte er in het slot nog 0-2 van met een rake strafschop.

