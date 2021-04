Na KV Oostende zijn ook documentaires over Antwerp en Anderlecht in aantocht : “Voetbalclubs worden mediabedrijven”

KV Oostende is niet alleen. Ook bij Anderlecht en Antwerp is Woestijnvis aan het draaien voor een documentaire op Play Sports. Los daarvan bieden de Belgische profclubs op hun eigen (social media)kanalen steeds meer inkijk achter de schermen.

Zo pakte Cercle Brugge vorige zomer uit met zijn eigen docu ‘We beat as one’ – toch zes afleveringen van tien minuten – en krijgen we bij Club geregeld kleedkamerbeelden te zien. “Het kadert allemaal in de bredere trend van sportclubs die ook mediabedrijven worden”, zegt Wim Lagae, sportmarketeer aan de KU Leuven.

Maar wat levert dat op? “De clubs proberen hun digitale voetafdruk te vergroten om hun band met de fans hechter te maken en de sponsors meer visibiliteit te geven. Het is geen toeval dat die digitale versnelling net in coronatijden gebeurt. Voor de sponsors is er een stuk visibiliteit weggevallen en dat moet worden gecompenseerd. Zulke documentaires lenen zich daar perfect toe, zeker omdat de clubs de regie mee in handen hebben – ze kunnen sturen waar nodig – en omdat het ook nog eens opgepikt kan worden door de klassieke media.” Ons artikel over Kustboys is het levende bewijs.

Wat is de volgende stap? Zoals Manchester City, Tottenham en Juventus een heel seizoen in beeld brengen en daar poen mee scheppen door in zee te gaan met een grote streamingdienst als Amazon of Netflix? “Zo groot zijn onze clubs niet, maar met aangepaste Belgische platformen, wie weet. Wel moet je er mee opletten. Het is goed dat de clubs naast de matchdag voor extra entertainment zorgen, maar spring er zuinig mee om. Als je dagelijks kleedkamerbeelden toont, verliest het in waarde. Het moet ook een beetje mythisch blijven.”