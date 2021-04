Ballenjongen van Ajax had het even helemaal gehad met dat Italiaans tijdrekken: “Ik begrijp hem wel”

Het werd donderdag een frustrerende Europa League-avond voor Ajax tegen AS Roma. De Amsterdammers slikten in de laatste minuut de 1-2 op eigen helft nadat ze zelf een strafschop hadden gemist. Toen Riccardo Calafiori in de slotseconden dan ook nog wat tijd begon te rekken, had een Amsterdamse ballenjongen het helemaal gehad. Hij wierp de bal loeihard in de richting van de Italiaan. Die dacht even aan een schwalbe, maar bleef uiteindelijk toch op de been (zie video onderaan).