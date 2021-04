Amerikaanse buitenlandminister Pompeo naar Fox News

De Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gaat aan de slag bij Fox News. Dat kondigde de CEO van het conservatieve televisienetwerk donderdag aan in een mededeling.

“Ik ben van plan om de kijkers een eerlijk, no-nonsense beeld te geven van geopolitieke, internationale betrekkingen en het ‘America First’-beleid dat heeft bijgedragen aan het uitstippelen van de koers voor ongekende Amerikaanse welvaart en veiligheid”, zegt Pompeo in een verklaring van de zender. Wat zijn precieze rol wordt, is niet bekendgemaakt. Zijn eerste bijdrage zal hij vrijdag leveren in het praatprogramma ‘Fox & Friends’.

“Mike Pompeo is een van de meest erkende en gerespecteerde stemmen op vlak van buitenlands beleid en nationale veiligheidskwesties”, zegt Fox News-CEO Suzanne Scott. Ze zegt uit te kijken naar zijn bijdragen op de verschillende platforms van Fox News.

De voormalige minister vervoegt het rijtje van overheidsfunctionarissen die eerder al de overstap maakten naar de televisie. Zo was Nicole Wallace van MSNBC communicatieverantwoordelijke van het Witte Huis onder George W. Bush en maakten Jim Sciutto en David Axelrod van CNN deel uit van de Obama-administratie.

Pompeo werd in april 2018 minister van Buitenlandse Zaken onder voormalig president Donald Trump, nadat Mike Tillerson werd ontslagen. Hij was eerder directeur van de buitenlandse inlichtingendienst CIA.