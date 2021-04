65.000 stemmen van 70-plussers niet meegeteld bij Nederlandse verkiezingen

Bij de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maand zijn de briefstemmen van zo’n 65.000 70-plussers niet meegeteld omdat ze niet op de juiste manier waren uitgebracht. Dat meldt de openbare omroep NOS. Dat aantal is goed voor bijna één zetel.

Vanwege corona had het kabinet bij de afgelopen verkiezingen 70-plussers de mogelijkheid gegeven om ook per post hun stem uit te brengen. De NOS en de Open State Foundation, een organisatie die zich inspant voor een digitaal transparante overheid, onderzochten de processen-verbaal van de vooropening van de briefstemmen. De meest gemaakte fout door de kiezers is dat de ‘stempluspas’ niet was meegestuurd. Daarnaast zat in veel enveloppen helemaal geen stembiljet.

Bij de einduitslag van de verkiezingen meldde de Kiesraad dat 0,29 procent van de briefstemmen ongeldig was verklaard. Er was echter niet bekeken hoeveel briefstemmen er al afvielen voordat het tellen begon. Dat deel “terzijde gelegde stemmen” blijkt nu 6 procent te zijn.

“Onacceptabel”

Ouderenbond ANBO reageert erg boos op het nieuws. “Briefstemmen is nieuw en dan gaan er dingen fout”, aldus ANBO-directeur Anneke Sipkens. “Maar mensen hebben er recht op om te weten of hun stem wel of niet is meegeteld. Dat moet je gewoon eerlijk vertellen. Nu lijkt het alsof de minister (van Binnenlandse Zaken Ollongren, red.) zaken onder de pet houdt. Dat is onacceptabel.”

De bond vond de hele stemprocedure al voor de verkiezingen te ingewikkeld en de voorlichting erover onvoldoende. Pas toen de NOS met beelden van het daadwerkelijke controleren van de stemmen liet zien dat veel van die stemmen niet zouden meetellen, versoepelde minister Ollongren de regels. Daardoor zouden de briefstemmen toch meetellen als mensen niet alle handelingen helemaal goed hadden gedaan.

“De mededeling na afloop van de verkiezingen dat slechts 0,29 procent van die stemmen ongeldig was, klonk dan ook als een geruststelling”, meldt de seniorenorganisatie. “Pas nu de NOS de processen-verbaal van tientallen gemeenten heeft opgevraagd en uitgeplozen, blijkt dat daarnaast 6 procent van de stemmen niet is meegeteld omdat de poststemmers fouten hebben gemaakt.”