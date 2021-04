Harry en Meghan moesten sinds verhuis al negen keer naar politie bellen

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben sinds ze in de Amerikaanse staat Californië wonen al negen keer de politie moeten bellen. Twee keer was dat tijdens de kerstdagen, omdat er iemand op het terrein van het stel liep, aldus persbureau PA Media.

Het koppel verhuisde in juli naar een nieuwe woning in de wijk Montecito, nabij Santa Barbara. Sindsdien heeft de sheriff van die stad al negen telefoontjes gehad van Harry en Meghan. De 37-jarige man die rond de kerst op het terrein liep, was daarvoor overgekomen uit Ohio. Hij mag voorlopig niet in de buurt van het huis komen. Ook ging het alarm van de prins en zijn vrouw vijf keer af.

In het veelbesproken interview met Oprah Winfrey vertelde Markle al zich vaak onveilig te voelen.

