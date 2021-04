Man ligt negen jaar dood in flat in Noorwegen

Een Noorse man lag na zijn overlijden negen jaar dood in zijn flat in hoofdstad Oslo. Pas in december werd het lichaam van de man ontdekt, maakt de politie bekend.

De zestiger was meermaals getrouwd en had kinderen, aldus de Noorse staatsomroep NRK. Maar volgens buren was de man erg op zichzelf. Toen ze hem niet meer zagen, dachten ze dat hij verhuisd was. Hij werd pas gevonden nadat een conciërge de politie verzocht om het appartement van de man te openen, zodat hij dringend onderhoudswerk kon uitvoeren.

De politie denkt dat de man gestorven is in april 2011, op basis van een karton melk en een brief die in zijn appartement werden gevonden. Een autopsie wees uit dat hij een natuurlijke dood stierf. Het pensioen van de man werd in 2018 stopgezet, nadat de overheidsdienst hem niet kon bereiken. Maar zijn rekeningen werden al die tijd wel automatisch betaald vanop zijn bankrekening.

De zaak beroert de gemoederen in Noorwegen, waar een debat over eenzaamheid in tijden van technologie is losgebarsten.