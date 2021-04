Verenigd Koninkrijk biedt bescherming aan buitengesloten Myanmarese ambassadeur

Het Verenigd Koninkrijk zal bescherming bieden aan de Myanmarese ambassadeur in Londen die van leden van de junta de ambassade niet meer binnen mag. De autoriteiten in Myanmar hebben Londen donderdag op de hoogte gebracht van het einde van het mandaat van de ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk.

“Ik prijs zijn moed en zijn patriottisme. We zullen hem ondersteunen om zijn veiligheid in het Verenigd Koninkrijk te verzekeren”, schreef de Britse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Nigel Adams na een ontmoeting met ambassadeur Kyaw Zwar Minn.

Diplomaten die nauwe banden hebben met de militaire junta hebben de ambassadeur woendagavond de toegang tot de ambassade in Londen ontzegd. Kyan Zwar Minn is een aanhanger van de regering van Aung San Suu Kyi, die op 1 februari werd opgepakt tijdens een staatsgreep. De ambassadeur had zich openlijk tegen de militaire coup verzet.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken noemde de acties van de junta donderdag al intimidatie, maar gaf wel aan de beslissing over de stopzetting van het mandaat van de ambassadeur te accepteren. “Vanwege de intimidatie tegenover Minn, willen we verzekeren dat hij in veiligheid in het VK kan leven terwijl hij beslist wat hij in de toekomst zal doen”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Protest blijft aanhouden

In Myanmar zelf blijven de veiligheidsdiensten erg streng optreden tegen manifestaties tegen het militaire bewind. Volgens de hulporganisatie voor politieke gevangenen AAPP kwamen bij protesten al minstens 614 burgers om het leven. Bijna 2.580 mensen werden al opgepakt.

LEES OOK. De engel die dacht dat alles wel goed zou komen: 19-jarig symbool van protesten in Myanmar begraven (+)

De woordvoerder van het leger, generaal Zaw Min Tun, verklaarde donderdag in een interview met CNN nog dat de noodtoestand van een jaar die de junta oplegde verlengd zou kunnen worden met zes maanden. Hij schuift zo mogelijke verkiezingen verder vooruit.

Volgens de woordvoerder zullen er binnen de twee jaar vrije en eerlijke verkiezingen plaatsvinden, maar hij zei ook dat “de democratische standaard voor Myanmar niet dezelfde zal zijn dan in Westerse landen”. Ook verklaarde hij dat er duidelijke bewijzen zijn van fraude bij de verkiezingen van vorig jaar, waardoor het leger de macht wel moest grijpen.

Tot slot stelde Zaw Min Tun dat de ordediensten minimaal geweld gebruiken tegen manifestanten. “Er zullen doden vallen als de rellen worden bestreden, maar we schieten niet ongedisciplineerd in het rond”, zei hij.