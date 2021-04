Dertigers en veertigers willen meer plastische chirurgie door al die videomeetings, maar chirurg is vooral bezorgd over jeugd: “Ze willen een levende Instagram-filter zijn”

Een godganse dag naar jezelf staren in Teams en Zoom heeft gevolgen. Dat voelt plastisch chirurg Jan Vermeylen in zijn praktijk. Sinds corona zag hij dertigers en veertigers toestromen die aan hun gezicht willen laten werken. Maar zijn voornaamste zorg gaat in zijn nieuwe boek toch naar de jongere generatie. “Jonge meisjes grijpen steeds meer naar extreme ingrepen en behandelingen om de uniforme Instagramlook te bekomen.”