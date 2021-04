Geen tegenkandidaten voor Rik Van de Walle bij rectorverkiezing UGent

Gent - Rector Rik Van de Walle (50) en vicerector Mieke Van Herreweghe (56) zijn de enige kandidaten om de komende vier academiejaren de Universiteit Gent te leiden. Tegenkandidaten konden zich melden tot donderdag, maar er is niemand opgestaan.

Op 30 september eindigt het huidige mandaat van Van de Walle en Van Herreweghe, die de UGent sinds 1 oktober 2017 leiden. Op 7 en 8 april kregen tegenkandidaten de kans om zich aan te melden, maar dat is niet gebeurd. Hoewel er geen tegenkandidaten zijn, is de overwinning nog niet binnen voor het duo.

Van 10 tot 13 april kunnen er bezwaren worden ingediend en op 4 en 5 mei vindt de eerste stemronde plaats. Ruim 50.000 medewerkers en studenten van de Universiteit kunnen hun stem uitbrengen. Die eerste stemronde kan volstaan indien Van de Walle en Van Herreweghe een meerderheid hebben in drie kiezersgroepen, waaronder de professoren. Anders volgt een tweede ronde.

Als ze de universiteit ook de komende jaren mogen leiden, willen Van de Walle en Van Herreweghe nog meer inzetten op het welzijn van medewerkers en studenten. “De eerstejaarsstudenten zullen nog beter worden begeleid en bijgestaan in hun studiekeuze. Ook een efficiëntere administratie en een verdere uitbouw van het UZ Gent staan op het prioriteitenlijstje”, zegt het duo op haar website.

Procedure gewijzigd

De kans lijkt klein dat de rectorverkiezingen deze keer even lang zullen aanslepen als in 2017. Toen waren maar liefst negen stemrondes nodig voordat een kandiderend duo de vereiste tweederdemeerderheid behaalde. Sindsdien is de procedure gewijzigd, om ingewikkelde situaties zoals bij de vorige verkiezingen te voorkomen.

