Miljoenenbonus voor grote baas van Air France-KLM ondanks verliezen en staatssteun

De topman van luchtvaartgroep Air France-KLM, Benjamin Smith, was vorig jaar goed voor een aandelenbonus ter waarde van 2 miljoen euro, bovenop zijn vaste salaris van 744.511 euro. Het basissalaris van de Canadees werd vanaf 23 maart wel met 25 procent verlaagd. Dat staat in het jaarverslag van de luchtvaartmaatschappij.

De aandelenbonus is een variabele compensatie op de lange termijn, waarvoor Smith aan bepaalde vooraf afgesproken doelen moet voldoen. Daarnaast werd nog eens krap 296.000 euro aan onkosten vergoed zoals een chauffeur en scholingsvergoedingen. Verder verhuisde Smith voor zijn baan bij Air France-KLM naar Frankrijk waar hij ook deels voor werd gecompenseerd. De normale variabele bonus van de topman kwam vanwege de coronacrisis te vervallen.

Bij KLM werden volgens het jaarverslag van de Nederlandse maatschappij geen kortetermijnbonussen en variabale beloningen op de lange termijn uitgekeerd. Daarbij leverden de bestuurders van de Nederlandse maatschappij, net als het personeel, salaris in. Het salaris van KLM-topman Pieter Elbers was vorig jaar 535.185 euro. Dat is 45 procent minder dan een jaar eerder.

Door de coronacrisis kwam Air France-KLM, net als veel sectorgenoten, in de problemen. Door reisrestricties en virusangst bleven veel vliegtuigen noodgedwongen aan de grond. Frankrijk en Nederland schoten te hulp met leningen en kredietgaranties. In eerste instantie ging het om 10,4 miljard euro.

Frankrijk gaf deze week 4 miljard euro aan Air France. In ruil daarvoor krijgt Parijs nieuwe aandelen en breidt het zijn belang uit van 14 procent naar rond de 30 procent. Als onderdeel van de goedkeuring voor het steunpakket vanuit de Europese Commissie moet Air France start- en landingsrechten opgeven. Over extra steun aan KLM wordt nog gesproken.