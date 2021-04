Fransen jonger dan 55 krijgen Pfizer- of Moderna-vaccin voor tweede prik

Fransen die jonger zijn dan 55 en al een eerste dosis van het AstraZeneca-coronavaccin kregen, krijgen voor hun tweede prik een dosis van het Moderna- of Pfizer/BioNTech-vaccin. Dat heeft de Franse Hoge Gezondheidsautoriteit HAS aangekondigd.

Het land besliste op 19 maart om het AstraZeneca-vaccin niet meer toe te dienen aan mensen jonger dan 55 jaar, nadat bleek dat het vaccin mogelijk gelinkt kon worden aan zeldzame tromboses. Daarvoor hadden echter al heel wat jongere mensen, vooral zorgverleners, een eerste dosis van het vaccin toegediend gekregen.

Het gaat om 533.000 mensen in Frankrijk. Eerder op de dag zei minister van Volksgezondheid Olivier Véran al dat het een logische beslissing is om mensen die eerder al een vaccin van AstraZeneca kregen en jonger zijn dan 55 een mRNA-vaccin krijgen, zoals die van Pfizer en Moderna. Het AstraZeneca-vaccin werkt anders: het maakt gebruik van een al gekend virus, en is daarom een zogeheten viralevectorvaccin.

Duitse experts gaven eerder deze week ook al aan dat er geen probleem zou zijn om twee vaccins te mixen. “Vanuit een immunologisch perspectief verwacht niemand dat er een nadeel verbonden zal zijn aan het krijgen van een tweede dosis van een ander vaccin”, zei een lid van de Duitse vaccinatiecommissie volgens persagentschap Reuters.

Belgische wetenschappers wachten af

In België wacht men op verder onderzoek om te bekijken wat er met de tweede prik moet gebeuren, zei vaccinologe Isabel Leroux-Roels (UGent) vrijdag in De Ochtend op Radio 1. Het toedienen van een tweede dosis met een ander vaccin “is nog niet bestudeerd en vanuit de Hoge Gezondheidsraad zijn we terughoudend om op grote schaal advies te geven voor de bevolking over zaken die nog niet onderzocht zijn in een gecontroleerde setting”. In februari is daarover wel een onderzoek gestart aan de universiteit van Oxford.

Los van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad kregen - door een menselijke fout - in het vaccinatiecentrum van Marche-en-Famenne eerder deze week een tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin, terwijl ze eerder een prik van Pfizer hadden gekregen.