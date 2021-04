Steven Van Gucht waarschuwt: “Bijna alle bedden op intensieve zorg ingenomen”

“Bijna alle erkende bedden op intensieve zorg zijn ingenomen door Covid- en niet-Covid-patiënten.” Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag verklaard tijdens de persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum.

“De positieve trend van de voorbije dagen zet zich voort”, keek Van Gucht hoopvol naar de cijfers. “De besmettingscijfers dalen verder, en ook de nieuwe ziekenhuisopnames dalen vandaag voor het eerst in vier weken. Die daling qua besmettingen doet zich voor in het hele land en in alle leeftijdsgroepen”, aldus Van Gucht. “Ze is het meest uitgesproken bij kinderen en tieners (respectievelijk -42 en -37 procent).”

Die cijfers zijn mogelijk wel lichtelijk vertekend door de sluiting van de scholen, want er wordt bijgevolg minder getest bij deze groep. Hetzelfde fenomeen speelt trouwens bij de algemene bevolking. “Door de feestdag werd er iets minder getest. Het percentage positieve tests is trouwens wel licht gestegen tot 8,1 procent, wat aanduidt dat er nog steeds veel virus circuleert. De grootste daling zien we in West-Vlaanderen (-35 procent). De besmettingsgraad is het grootst in Wallonië, met op kop Namen, Luxemburg, Brussels Gewest en Henegouwen.”

“Weg naar beneden is nog lang”

Maar Van Gucht had ook een waarschuwing in petto: “De bezetting van ziekenhuisbedden, ook op intensieve zorg, blijft wel stijgen. De grootste uitdaging is om ervoor te zorgen dat we niet op een plateau blijven hangen, maar definitief de weg naar beneden kiezen. We zijn op de goede weg, maar de weg naar beneden is nog lang. Laat u niet ontmoedigen door beelden in de media van mensen die de maatregelen niet volgen.”

Met gemiddeld 253 nieuwe ziekenhuisopnames per dag is er voor het eerst in 27 dagen een lichte daling, maar de druk blijft hoog. Vooral op de afdeling intensieve zorg waar geflirt wordt met de grens van 2.000 Covid- en niet-Covid-patiënten. Dat betekent dat de komende dagen extra bedden zullen moeten worden gecreëerd en de niet-Covid-zorg verder zal moeten worden teruggeschroefd.

Momenteel liggen er 911 Covid-patiënten op de afdeling intensieve zorg. Dat is een stijging van 15 procent op weekbasis. Ook de totale ziekenhuisbezitting stijgt nog lichtjes naar 3.128 patiënten (+ 6 procent). Volgens Van Gucht zouden we binnen vijf dagen de drempel van 1.000 patiënten op intensieve zorg bereiken. Een voorbode van een kentering is wel dat de totale ziekenhuisbezetting sinds dinsdag 8 april niet meer gestegen is.

De hoge ziekenhuisbezetting veroorzaakt ook een sterke stijging in het aantal overlijdens. Dat cijfer ligt momenteel op 39 per dag, 48 procent hoger dan de voorbije week. Om dat cijfer niet verder te doen toenemen, is het volgens Van Gucht belangrijk om een overbelasting van de ziekenhuizen te vermijden. “Als er extra bedden dienen te worden gecreëerd, zien we dat de kans op overlijden met 6 à 7 procent toeneemt. Daarom is het belangrijk om de curve te doen keren, zodat de belasting geleidelijk aan kan worden afgebouwd.”