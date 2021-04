Acteurs Bruno Vanden Broucke en Michael De Cock willen zelf versoepelen en spelen voor 50 man: “We kunnen niet blijven wachten op het Overlegcomité”

Een theatervoorstelling, binnenskamers, voor een publiek van vijftig man. Op 26 april opent de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel opnieuw de deuren, ook als het Overlegcomité volgende week beslist dat het niet mag. “We willen tonen dat we wél veilig kunnen spelen”, zegt artistiek directeur Michael De Cock. “Het is wraakroepend dat we er als maatschappij alleen in slagen te zeggen wat niét mag.”