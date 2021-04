Kompany wil bij Anderlecht vooral vechtlust zien in topper: “We zullen zien of de kloof met Club Brugge verkleind is”

Een goedgezinde Vincent Kompany sprak vandaag de pers toe met het oog op de topper tegen Club Brugge op zondag (18u15). “Ik heb zin in de match, en de wedstrijd leeft in de ploeg”, zei de coach van Anderlecht, die morgen zijn 35ste verjaardag viert en blij verrast was door een taart van de aanwezige pers.

“Ik kan me verkleden als een clown, en nog zouden mijn spelers beter worden”

“De wedstrijd tegen Brugge wordt een echte test”, weet Kompany. “We moeten vertrouwen hebben in onszelf vanaf de wedstrijd begint. Op het veld zullen we zien of de kloof met Brugge verkleind is na de nederlaag eerder dit seizoen. Mijn spelers hebben momenteel nog niet het niveau van een Vanaken of een Vormer, maar ik weet zeker dat sommigen naar dat niveau zullen toegroeien en misschien dat niveau zelfs overstijgen.”

“Mijn groep maakt enorme progressie, ze zijn jong en worden beter. Zelfs als ik me als een clown zou verkleden, zouden ze nog steeds beter worden. Maar mijn rol is om die progressie te versnellen. Als ik tien keer op rij tegen Brugge zou kunnen spelen, zou ik dat doen. Uit die matchen leren we het meeste.”

“Een kwestie van intensiteit”

“Club Brugge heeft een ploeg die redelijk vaak de lange bal hanteert, maar dat is logisch als je kijkt naar hun spelers”, blikte hij tactisch vooruit. “Maar defensief gezien zijn we de tweede beste ploegen in de competitie, met redelijk wat voorsprong. Het zal gewoon een kwestie van intensiteit worden om Club af te stoppen. Voor mij is het belangrijkste de vechtlust. Ik zeg dat al heel veel wedstrijden, en we doen dat meestal ook goed. We blijven kalm en we werken hard. We hebben de twee vorige wedstrijden goede resultaten behaald, omdat we goed gefocust waren en op het juiste moment onze energie konden loslaten.”

“Naast trainer ben ik ook een ervaren speler”, ging Kompany voort. “Ik kan op de groep heel wat ervaring overbrengen. Ik ken de prioriteiten, en het is belangrijk om voor zondag een duidelijk idee te hebben voor de match, waar we deze week hard aan werken. Ook de spelers moeten gefocust zijn: op tijd naar bed, de juiste dingen eten, enzovoort. Ook de intensiteit in de trainingen moet hoog liggen.”

“Rekenen op de ervaring van de iets oudere spelers”

Vincent Kompany had het ook over Miazga en El Hadj, twee spelers die meer en meer op de voorgrond treden. “Miazga maakt een goede evolutie door. Hij is een speler die al op een redelijk niveau heeft gespeeld, hij komt uit het Championship in Engeland en die competitie is enorm fysiek. Hij is erin geslaagd om zich snel aan te passen. Met zijn 25 jaar is hij één van de oudere spelers in onze kern, en hij brengt die ervaring ook over op de spelers. In matchen zoals zondag zijn we een stukje afhankelijk van die ervaring.”

“Ook over El Hadj ben ik enorm tevreden. Hij werkt heel hard, en is uiteraard nog jong. De realiteit is dat ik in mijn kern 18 spelers van de academie heb. De gemiddelde leeftijd op het veld is zelfs het oudere gedeelte van onze groep. Je moet goed omgaan met zulke jongens, en je mag ze nooit loslaten.”

Of Kompany intussen zijn typeploeg heeft gevonden? “Nee, ik heb geen typeploeg. Als ik met elf andere spelers moet spelen, heb ik er ook vertrouwen in. We steken enorm veel tijd in de hele kern, iedereen heeft toegang tot hetzelfde niveau van kennis en opleiding. We hebben 35 jongens die elke dag op dezelfde manier worden gestimuleerd. Vandaag zijn het andere jongens dan tegen pakweg Genk in december, en toen was het ook al dat dat mijn typeploeg zou zijn. Een aantal spelers zal altijd wel voor iedereen duidelijk maken dat ze in de basis horen.”

“Deze wedstrijd krijgt een plaats apart”

Of dit het ideale moment is om Club Brugge te bekampen, wilde de verzamelde pers nog weten? “Nee, niet per se. Deze wedstrijd krijgt een plaats apart. Ook voor de supporters heeft deze match een andere betekenis. Ik kan me ook inbeelden dat als Club Brugge één match echt gemotiveerd zal zijn, dat het die van zondag is. Voor ons is dat net hetzelfde, en we concentreren ons dan ook volledig op de match. Als trainer is het wel makkelijker om op te bouwen naar zulke wedstrijden. Zeker als je twee keer na elkaar wint, die jonge spelers reageren daar anders op dan de meer ervaren spelers. Het is belangrijk dat nu die topmatch komt om te kijken hoever we staan. “

Kompany kan – op Van Crombrugge en Delcroix na – op een volledig fitte kern rekenen. “En daarmee geef ik waarschijnlijk al meer info dan Club, want daar zijn nog wat twijfelgevallen”, besloot een bijna Kompany, die oprecht blij verrast was met zijn verjaardagstaart: