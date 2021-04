Vliegtuig van Tui komt in problemen nadat elke vrijgezelle vrouw aan boord gewicht van kind toegewezen krijgt

Een vliegtuig van reisoperator Tui is in ernstige problemen gekomen bij het opstijgen, nadat alle vrijgezelle vrouwen aan boord door een softwarefout het gewicht van een kind toegewezen kregen.

De software herkende alle vrijgezelle vrouwen aan boord van de Tui-vlucht die in juli 2020 van Birmingham naar Majorca zou vliegen, aan het prefix ‘Miss’ op hun ticket (voor getrouwde vrouwen wordt in het Engels het prefix ‘Mrs.’ gebruikt). Een bug zorgde er vervolgens voor dat al die passagiers het gemiddelde gewicht van een kind (35 kilogram) werd toegewezen in de berekening van het totale gewicht van het vliegtuig bij opstijgen. Het vliegtuig was bijgevolg in realiteit 1.200 zwaarder dan de piloot veronderstelde.

De Britse luchtvaartautoriteit AAIB onderzocht het incident, en ontdekte de softwarefout. Die werd inmiddels verbeterd.