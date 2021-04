Scheidsrechterswissel dag voor Clasico: veelbesproken Lahoz wordt vervangen voor Real Madrid-Barcelona

Matéu Lahoz zal de Clasico van dit weekend niet fluiten. De 44-jarige Spanjaard heeft een spierblessure opgelopen tijdens het Champions League-duel tussen Bayern München en PSG. Jesús Gil Manzano zal hem vervangen. Lahoz zat aan vijf Clasico’s, terwijl het voor Manzano zaterdag de tweede zal zijn. Maar het is vooral goed nieuws voor de ploeg van Ronald Koeman.

Het is al dagen een gespreksonderwerp in Spanje: Lahoz zou nog maar eens een Clasico fluiten. Vooral bij Barcelona waren ze niet zo blij met dat nieuws, de Spaanse scheidsrechter wordt er immers gezien als de man die hen de titel kostte in het seizoen 2013-2014.

In de titelmatch tegen Atlético Madrid, met Thibaut Courtois in doel, keurde Lahoz toen een geldig doelpunt van Messi af. Het zou uiteindelijk 1-1 worden en Atlético zou voor het eerst in 18 jaar kampioen worden.

Volgens Barcelona-aanhangers zou Lahoz enorm onvoorspelbaar fluiten. In de vijf Clasico’s die Lahoz floot, won Real drie keer en Barça slechts één keer.

Spierblessure

Lahoz zou een spierblessure hebben opgelopen tijdens Bayern München - PSG, maar of dat ook echt zo is, is nog maar de vraag. Hoe dan ook, Manzano zal zaterdag om 21 uur het eerste fluitsignaal geven. In zijn eerste Clasico, in 2014, won Real Madrid met 3-1 in het Santiago Bernabéu.