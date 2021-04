Antwerpse politie betaalde 40.000 euro aan reclamebureau WannaCatch van El Kaouakibi

Antwerpen -

De Antwerpse politie sloot in april 2019 een overheidsopdracht af met de bvba WannaCatch voor 100.000 euro. In dit bedrijf is Sihame El Kaouakibi aandeelhoudster en was ze tot november 2019 bestuurder. WannaCatch had als opdracht om jongeren en politie dichter bij elkaar te brengen via ‘community building’. Opmerkelijk, want WannaCatch is een reclamebureau.