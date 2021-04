Vaccinoloog Geert Leroux-Roels: “Hoopvolle resultaten van Nederlands neusspray-vaccin”

De eerste proeven, op muizen en hamsters, met het neusspray-vaccin waaraan het Nederlandse Intravacc werkt, leveren hoopvolle resultaten op. Maar het is nog te vroeg om daaruit besluiten te trekken over het succes van het vaccin bij de mens. “Daarvoor zijn nog meer data nodig, bijvoorbeeld over de veiligheid en de immuunrespons”, zegt de Gentse vaccinoloog Geert Leroux-Roels. Een vaccin dat via de neus toegediend wordt, zou alvast enkele voordelen kunnen opleveren.

Uit de resultaten van de dierenproeven, die Intravacc woensdag bekendmaakte, bleek dat alle muizen en hamsters, op één dier na, antistoffen tegen het virus aanmaakten. De hamsters werden blootgesteld aan het virus, maar werden niet ziek en kregen evenmin met longschade te maken - muizen zijn niet vatbaar voor het coronavirus. “Dierexperimenteel ziet dat er alvast goed uit, maar dat wil daarom niet zeggen dat dat ook bij de mens zo zal zijn”, zegt de professor.

De eerste fase van de testen op mensen gaat nu van start, en daarin zal de veiligheid voor de mens van het vaccin nagegaan moeten worden. Daarnaast zal ook moeten blijken hoe de proefpersonen die intranasale toediening gaan ervaren. “Die fase bestaat eruit na te gaan of er geen klachten optreden die men niet verwacht, of die erger zijn dan men kan verdragen”, duidt Leroux-Roels.

In het geval van het Intravacc-vaccin gaat het om een fase 1/2-studie, waarin een vloeiende overgang zal zijn van een beperkte pilootproef, om dan over te gaan naar een wat ruimere toepassing als de veiligheid bij die beperkte pilootgroep is aangetoond. “We hebben dus data nodig over de veiligheid, maar ook over de immuunrespons - hoe groot is die, en welke kenmerken zal die hebben”, zegt Leroux-Roels. “Naar deze cruciale elementen hebben we nu nog het raden.”

Vlot gebruik

Een voordeel van toediening als neusspray is alvast het vlotte gebruik, haalt Leroux-Roels aan. Een ander voordeel is dat het vaccin immuniteit opwekt in de slijmvliezen van de bovenste luchtwegen. “Als het goed werkt, kan dit ervoor zorgen dat het virus niet verder komt dan die bovenste luchtwegen en daar meteen geneutraliseerd wordt, wat zou kunnen leiden tot verminderen van transmissie”, zegt Leroux-Roels. “De vaccins die we tot nu toe kennen worden in de spier ingespoten. Daarmee induceer je antistoffen die in het bloed terechtkomen, en via het bloed komen die dan in de luchtwegen terecht.”

Intervacc meldt dat de neusspray op koelkasttemperatuur kan bewaren, wat ook niet geldt voor alle vaccins die vandaag al gebruikt worden. “Logistiek is dat gunstig”, beaamt de Gentse professor. Grote hoeveelheden zijn goedkoop te produceren, zegt het Nederlandse bedrijf nog.

Omdat de eerste fase van het onderzoek op mensen nu van start gaat, ziet het ernaar uit dat de brede uitrol nog niet voor meteen zal zijn. Maar dat is niet per se een slechte zaak, meent Leroux-Roels. “Als het vaccin in de toekomst aangepast moet worden aan varianten, zou dit misschien een manier zijn om een extra dosis te geven, ook aan de mensen die intussen al een vaccin gekregen hebben of dat binnenkort zullen krijgen. Er is veel speculatie mogelijk, maar als het product goed werkt, zal het zeker zijn plaats vinden. Zo zou het nuttig kunnen zijn voor kinderen.”