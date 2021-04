Egyptische archeologen ontdekken 3.000 jaar oude stad: “De op één na belangrijkste ontdekking sinds het graf van Toetanchamon”

Egyptische archeologen hebben een 3.000 jaar oude stad blootgelegd in wat vandaag de stad Luxor is, één van de belangrijkste ontdekkingen sinds de vondst van het graf van Toetanchamon in 1922.

De stad dateert van het tijdperk van farao Amenhotep III, die het land van 1391 tot 1353 voor Christus bestuurde, zei de vooraanstaande Egyptische archeoloog Zahi Hawass, die de expeditie leidde. “Veel buitenlandse missies gingen op zoek naar deze stad en vonden haar nooit”, zei Hawass in een mededeling online.

“De Egyptische expeditie was verrast de grootste stad te ontdekken die ooit in Egypte gevonden werd”, voegde hij eraan toe. De stad was volgens Hawass de grootste nederzetting van het Oude Egypte op de westelijke oever van Luxor.

“Langs de straten van de stad staan huizen met muren van soms drie meter hoog”, aldus de archeoloog, die vroeger nog minister van Oudheden was. Een groot aantal archeologische vondsten, waaronder ringen, scarabeeën, gekleurd aardewerk en lemen bakstenen met het zegel van farao Amenhotep III bevestigden de datering van de stad.

“De ontdekking van de verloren stad is de op één na belangrijkste archeologische ontdekking sinds de ontdekking van het graf van Toetanchamon”, zo wordt Betsy Brian, professor in de egyptologie aan de John Hopkins University in de Verenigde Staten, geciteerd in de mededeling.

Foto: AP

Verrassing

De opgraving begon in september 2020 en was een zoektocht naar de dodentempel van Toetanchamon. “Tot verrassing van de ploegen begonnen overal structuren in lemen baksteen te verschijnen. Wat ze blootlegden, was de site van een grote stad die goed bewaard is, met bijna volledige muren en kamers gevuld met handwerktuigen uit het dagelijkse leven”, zei Hawass.

In een van de kamers werden ongewone begravingen van een koe of stier gevonden. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de aard en het doel van deze praktijk was. “De archeologische lagen bleven daar duizenden jaren lang onaangeroerd, alsof ze gisteren door de vroegere bewoners waren achtergelaten”, zo klinkt het in de mededeling.

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: EPA-EFE