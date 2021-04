Eerste paardencrematorium in Vlaanderen geopend in Zellik

Asse / Zellik - Deze week is het eerste paardencrematorium van Vlaanderen geopend in Zellik, deelgemeente van Asse in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt Erwin Thielemans, oprichter en eigenaar van het crematiebedrijf. Het eerste paard is woensdag gecremeerd. Tot nu moesten mensen uitwijken naar crematoria in Wallonië of Nederland.

“We hebben altijd wel al vragen gekregen om ook grotere dieren te cremeren, naast honden en katten, wat we al vele jaren doen”, vertelt Thielemans. “Maar tot november 2019 was het volgens Vlaamse wetgeving verboden om paarden te cremeren. Door de veranderde wet, en de blijvende vraag van mensen, hebben we besloten te investeren in een groter crematietoestel.”

Het toestel is sinds vorige week afgewerkt, en heeft deze woensdag een eerste paard gecremeerd. “We verwachten dat er nog meer mensen zullen volgen, eens het meer bekend raakt.”

De kostprijs van de crematie van een paard kan sterk variëren, van 250 tot meer dan 2.000 euro. “Er kruipt natuurlijk veel tijd in de crematie. Dat gaat van het ophalen en verplaatsen tot het volledig klaarmaken van het dier. En je moet de juiste infrastructuur hebben, zo’n paard weegt wel wat. We leggen het dier bijvoorbeeld ook op een speciale tafel bij het ophalen. Daar blijft het van begin tot eind op liggen, ook bij het groeten en bij de uiteindelijke verbranding”, zegt Thielemans. “De prijst verschilt ook wanneer we enkele kleine pony’s samen kunnen cremeren, of wanneer eigenaars ervoor kiezen een groot paard individueel te verbranden.”