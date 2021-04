Boeing ontdekt mogelijk elektrisch probleem bij enkele 737 MAX-vliegtuigen

Boeing heeft een potentieel elektrisch probleem geïdentificeerd op enkele van de 737 MAX-vliegtuigen. Aan zestien klanten is gevraagd om de vliegtuigen voorlopig aan de grond te houden.

“De aanbeveling wordt gedaan om te verifiëren of er voldoende aardingsverbinding is voor een onderdeel van het elektrische voedingssysteem”, aldus Boeing in een mededeling. Het bedrijf weigert te zeggen om hoeveel vliegtuigen het gaat. Sinds de ingebruikname van dit model zijn zowat 450 Boeing 737 MAX’s geleverd aan 49 luchtvaartmaatschappijen en verhuurders.

Boeing werkt nu samen met de Federal Aviation Administration - de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten - om het probleem verder te achterhalen en eventueel te verhelpen. “We zullen de maatschappijen instructies geven over de gepaste corrigerende maatregelen”, voegde het bedrijf toe, zonder een concrete deadline te noemen.

Het is niet de eerste keer dat er problemen opduiken bij de toestellen. De vliegtuigen werden in maart 2019 aan de grond gehouden na twee ongevallen, In Indonesië en Ethiopië, waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen. Die ongevallen brachten een fout aan het licht in de vluchtbesturingssoftware. De 737 MAX-vliegtuigen werden in november, na ongeveer 20 maanden stilstand, opnieuw goedgekeurd voor vlucht, na onder meer de aanpassing van de software. Het huidige probleem heeft volgens het bedrijf niets te maken met de vroegere problemen.