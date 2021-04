Man op foto ontkent dat hij (inmiddels gestorven) das sloeg: “Hij checkte met zijn stok of het beestje nog leefde”

Alken / Borgloon / Glabbeek -

De jager die woensdag in Alken gefotografeerd werd met een mishandelde das heeft zichzelf donderdag aangeboden bij de politie. De man werd verhoord, maar ontkent ten stelligste dat hij het dier doodsloeg. “Mijn cliënt checkte met zijn stok of het dier nog leefde”, aldus zijn advocate. De das is donderdagnacht gestorven in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.