Maakt Eden Hazard zijn rentree in Clasico? Zidane blijft mysterieus: “Morgen zal je zien of hij klaar is”

Zaterdag staat de Clasico op het programma in Spanje, en de wedstrijd is enorm belangrijk met het oog op de titelstrijd. Of Real Madrid morgen gebruik zal kunnen maken van Rode Duivel Eden Hazard, is momenteel nog onduidelijk:“Morgen zal je wel zien of hij klaar is of niet”, aldus Zidane, de coach van Real Madrid.

Op de persconferentie van Real Madrid werd verschillende keren gepolst naar de beschikbaarheid van Eden Hazard, maar Zidane kon nog niets prijsgeven. “Morgen zal je zien of Hazard klaar is om te spelen. Hij voelt zich beter. De beslissing ligt niet bij Real Madrid of bij de Belgische nationale ploeg. Het is een recuperatieproces, en dan hangt het ervan af hoe de speler zich voelt. Het is al lastig geweest met alle blessures hier, maar ik heb een grote selectie en iedereen wil spelen. De 3 punten tellen, en niets anders”, blikte Zidane vooruit op de topper.

Hazard traint sinds enkele dagen weer mee na zijn laatste spierblessure, die hem zowat een maand aan de kant hield. Sinds zijn komst naar Real in de zomer van 2019 deed de Rode Duivel in nog geen enkele Clasico mee. Telkens had hij last van een blessure.

Real Madrid speelt zaterdagavond (21u) gastheer voor Barcelona. Na 29 speeldagen leidt Atletico Madrid in La Liga met een punt voorsprong op Barcelona en drie op Real Madrid.

FC Barcelona heeft Piqué en Sergi Roberto terug

Gerard Piqué en Sergi Roberto maken deel uit van de selectie van FC Barcelona voor de uitwedstrijd van zaterdag. Beide spelers liepen in november tegen Atlético Madrid een zware blessure op. Piqué liep schade op aan de voorste kruisband van zijn rechterknie, Sergi Roberto kampte sindsdien met een spierscheur

Coach Ronald Koeman kan in de Clasico wel nog niet rekenen op Philippe Coutinho en Ansu Fati.