Japan gaat water uit Fukushima in zee lozen

Japan heeft beslist om het vervuilde water dat werd gebruikt om de nucleaire centrale van Fukushima te koelen in zee te lozen, ondanks hevige lokale tegenstand. Dat melden lokale media vrijdag.

Het besluit zou een einde maken aan zeven jaar debat over de manier waarop Japan zich moet ontdoen van het water, dat nu nog opgeslagen wordt in tanks op de site. Het water is al vele keren gefilterd om ontdaan te zijn van het merendeel van de radioactieve substanties, maar niet van tritium, dat niet weggewerkt kan worden met de huidige technieken. Volgens NHK zal de lozing wel beantwoorden aan de internationale standaarden.

Suga had woensdag nog een ontmoeting met Hiroshi Kishi, de directeur van de coöperatieve federatie voor de visserij van Japan. “De zorg voor het vervuilde water is een vraagstuk dat we niet kunnen vermijden” in het kader van de wederopbouw van Fukushima, verklaarde Suga toen aan de pers.

De lozing van de 1,25 miljoen ton vervuild water wordt verkozen boven andere scenario’s, zoals verdamping in de lucht of duurzame stockering. Tritium is niet gevaarlijk voor de menselijke gezondheid behalve in zeer hoge dosissen, zeggen experts. Toch vrezen vissers en landbouwers dat het imago van hun producten nog meer beschadigd zal raken.