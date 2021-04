Blijft Bakkali ook volgend seizoen aan boord bij Beerschot?

Woensdag tegen Charleroi stond Zakaria Bakkali voor het eerst sinds zijn transfer naar Beerschot een volledige helft op het veld. Beerschot heeft een aankoopoptie om hem na dit seizoen permanent over te nemen van Anderlecht, maar de meningen over de nog altijd maar 25-jarige ex-Rode Duivel blijven verdeeld. Bakkali heeft nog - minstens - twee wedstrijden om de twijfelaars te overtuigen. ‘Ziko’ ligt goed in de groep en liet bij momenten al flitsen van zijn klasse zien, maar zit nog ver van zijn beste (conditionele) vorm verwijderd.