Steven Van Gucht: “Er liggen voor komende weken twee grote scenario’s op tafel”

Nu de cijfers langzaamaan de goede kant lijken uit te gaan, is het de vraag of de daling voldoende zal zijn om na de paaspauze die de regering heeft ingelast opnieuw te kunnen versoepelen. De virologen gaan daarbij uit van twee verschillende scenario’s, vertelde viroloog Steven Van Gucht op de wekelijkse persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum. In het meest optimistische scenario zijn versoepelingen vanaf eind april/begin mei opnieuw mogelijk, vertelt hij.

“In essentie zijn er twee grote scenario’s”, aldus Van Gucht. In het pessimistische scenario bereikt het aantal ziekenhuisopnames een plateau van meer dan 200 opnames/dag. “Dat zou een stuk hoger liggen dan na de tweede golf”, duidt Van Gucht. In het optimistische scenario zet de geleidelijke daling zich door en kunnen we onder de kaap van 100 ziekenhuisopnames per dag duiken tegen eind april/begin mei.

De belangrijkste parameter kan echter niet worden gemeten, aldus Van Gucht. “De curves zijn afhankelijk van de mate waarin de maatregelen worden nageleefd en daar moeten we zelf voor zorgen.” Het meest optimistische scenario gaat namelijk uit van een zeer goede naleving van de maatregelen, maar daar hebben de virologen eigenlijk geen zicht op.

In het verleden hadden de virologen de lat voor eventuele versoepelingen op minder dan 800 nieuwe besmettingen en 75 nieuwe ziekenhuisopnames per dag gelegd. Bij versoepelingen tijdens de vorige Overlegcomités heeft de regering die drempelwaarden echter laten varen totdat de handrem opnieuw moest worden aangetrokken. De vraag is dan ook of de cijfers tegen 25 april, in principe het einde van de paaspauze van 4 weken, voldoende gezakt zullen zijn om opnieuw versoepelingen te kunnen doorvoeren.

Van Gucht benadrukt dat de politici zich niet langer willen laten vastpinnen op concrete drempelwaarden. Daarom is het vooral belangrijk om te kijken naar de trend en de toenemende vaccinatiegraad. “Als we de maatregelen goed opvolgen, kunnen we in de tweede helft van april/begin mei geleidelijk aan voorzichtig versoepelingen toelaten”, zegt Van Gucht. Dit wel op voorwaarde dat de ziekenhuisopnames onder de 100/dag duiken en een negatieve trend vertonen.