Leentje Lybaert maakt docu over haar vader, de rebelse rusthuisbewoner: “De toon van zijn brief was scherp, maar ik begreep hem”

Het begon met een boze brief, vorige zomer. Daarna enkele tv-optredens en nu komt er een documentaire. Roger Lybaert (89), die pakkend getuigdeover het leven in een woonzorgcentrum tijdens corona, blijft strijdbaar: “Ik mag weer buiten. Maar als ik bij mijn dochter zou overnachten, moet ik een week in quarantaine. Hoelang nog?”