Frank Vercauteren blikte vrijdagmiddag al vooruit naar de maandagmatch in Moeskroen – een cruciale, want bij winst is Antwerp zeker van Play-off 1. Uiteraard is iedereen benieuwd hoe hij het zal aanpakken, want na de 1-4-nederlaag tegen Anderlecht kreeg hij veel kritiek op zijn aanpak.