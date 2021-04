Clement houdt rekening met topper zonder Lang (en blijft op z’n hoede voor Anderlecht): “Ze horen thuis in PO1, maar Oostende ook”

Pakt Club Brugge zonder in het Astridpark nog eens uit met een statement? Na enkele moeizame weken staat de kraker tegen Anderlecht op het programma, al moet Philippe Clement het mogelijk rooien zonder Noa Lang. Hij heeft nog steeds geen volledige groepstraining afgewerkt. “We hebben nog 48 uren, maar ik doe de voorbereiding zonder hem.”

Lang herstelt ondertussen goed van zijn spierblessure na een zware botsing op het EK voor beloften met Nederland, maar de topper op Anderlecht wordt héél nipt. Een volledige groepstraining afwerken zat er nog niet in voor de Brugse publiekslieveling. “Het is nog niet duidelijk of hij kan spelen”, opende Clement zijn persbabbel. “Noa heeft grote delen van de training meegedaan. Het is al positief als je ziet waar hij nu staat, maar we moeten afwachten of hij geen reactie krijgt. We hebben nog 48 uren. Of ik de wedstrijdvoorbereiding dan zonder hem doe? Ja, maar er zijn wel meer dan elf spelers die bij zo’n voorbereiding betrokken zijn. We weten hoe we zondag willen voetballen en wat de kwaliteiten van Anderlecht zijn”, aldus Clement. Ook Dirar (hamstrings) heeft een blessure, de kans is groot dat hij niet meereist naar het Astridpark.

Eerder vrijdag gaf Vincent Kompany al aan dat de match tegen Club al maanden in z’n hoofd zit (lees meer). Bij Clement is dat niet zo. “Met alle respect voor Anderlecht, hé. Maar dat heb ik nog nooit gehad. Mijn focus ligt altijd op de volgende wedstrijd”, zegt de Club-coach. Van onderschatting is er evenwel geen sprake: Clement verwacht niet dat blauw-zwart met twee vingers in de neus gaat winnen bij de aartsrivaal uit Brussel. “Anderlecht is al maanden aan het groeien: die match op Antwerp was niet nodig om dat te concluderen”, klinkt het. “Voor ons tellen vooral drie punten, daar is er geen verschil met andere wedstrijden. Het is wel een heel belangrijke wedstrijd voor de fans, en we kunnen ook een stap dichter zetten om ons doel te bereiken op het einde van het seizoen.”

De titel, dus. Die lijkt nu al een zekerheid met negentien punten voorsprong, maar ook voor Anderlecht staan er sportieve belangen op het spel. Mits een zege kan paars-wit zeker zijn van PO1. “Anderlecht uit Play-off 1 houden leeft niet in mijn groep”, haalde Clement de schouders op. De fans mogen dan wel smullen van het scenario, Clement wil de boel niet opstoken. “Als we winnen, verkleinen we hun kansen. Dat klopt. Maar dan zullen we vooral blij zijn dat we zélf de zege halen.” Of Anderlecht in Play-off 1 hoort, wilden we ook weten. Want dan krijgt Club er straks twee topmatchen bij. “Ja, al verdienen Oostende en andere ploegen dat in mijn ogen ook. Door Play-off 1 in te krimpen tot vier ploegen, is het een pak spannender geworden. De laatste jaren zag je al dat het rond de vierde en vijfde plaats telkens heel close was. Ik vind die spanning goed voor onze competitie, want zelfs rond plaats elf en twaalf hebben ze nu nog perspectief. Daarom ben ik fan van de huidige vorm van play-offs, al blijft die puntendeling het enige manco. Punten aftrekken op het einde van de rit: dat blijft iets onbegrijpelijk.”