Steeds meer zeehonden aan de kust

Brugge / Blankenberge / Oostende / Nieuwpoort - Er worden de laatste jaren steeds vaker zeehonden gespot aan de Belgische kust. Vorig jaar waren er zowat 1.900 waarnemingen, de helft meer dan in 2019. Keerzijde van de medaille is dat er ook meer zeehonden verdrinken in visnetten. Dat zegt Natuurpunt vrijdag.

Sinds de jacht op zeehonden in de jaren zestig van vorige eeuw verboden werd, hebben de populaties zich kunnen herstellen in de zuidelijke Noordzee. De laatste jaren worden de gewone zeehond en de grijze zeehond steeds vaker gezien aan de kust, en zelfs in de Schelde.

De toename houdt echter ook een aantal uitdagingen in, aldus Natuurpunt. Zo komen zeehonden aan land om uit te rusten. Als ze gestoord worden door mensen of bijvoorbeeld loslopende honden, krijgen ze daar onnodige stress van. “Vanaf eind december tot maart-april komen pups van grijze zeehonden uitrusten op onze stranden. Het is cruciaal voor hun overleving dat ze voldoende rust kunnen nemen”, stelt Natuurpunt. De organisatie roept mensen op om genoeg afstand te houden van de dieren en honden aan de leiband te houden. Vrijwilligers richtten het “North Seal Team” op om zeehonden te beschermen en burgers te sensibiliseren en op afstand te houden.

Visvangst

Een tweede bedreiging voor de zeehonden is dat ze vaker onbedoeld slachtoffer worden van de visvangst. Ze raken verstrikt in de netten en verdrinken. De voorbije jaren spoelden er gemiddeld zowat 45 dode zeehonden per jaar aan op de Belgische stranden.

Dit jaar werden al circa 30 dode zeehonden gevonden, zo zei het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) vrijdag nog in Krant van West-Vlaanderen. Ruim de helft werd waarschijnlijk het slachtoffer van zo’n bijvangst. Enige geruststelling: “Volgens het KBIN brengt het aantal zeehonden dat jaarlijks sterft door bijvangst in de Belgische wateren de populaties van zeehonden niet in gevaar”, aldus Natuurpunt.

Ook vervuiling is een bedreiging voor zeehonden. Maar de aanwezigheid van bijvoorbeeld pcb’s, die het afweersysteem verzwakken en de vruchtbaarheid verminderen, neemt de laatste jaren stilaan af.