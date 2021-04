Regeringsleiders prijzen Prins Philip voor “buitengewone” leven en werk: “Vastberaden en moedig”

De Britse premier Boris Johnson heeft het “buitengewone leven en werk” van prins Philip geprezen, die vrijdag op 99-jarige leeftijd overleed. Hij betuigde ook zijn medeleven aan koningin Elizabeth II en de koninklijke familie. Ook de Schotse, Noord-Ierse, Ierse en Welshe regeringsleiders reageren bedroefd op het overlijden.

“Wij rouwen met Hare Majesteit de Koningin, wij condoleren haar en haar familie”. “De natie en het koninkrijk zijn dankbaar voor het buitengewone leven en werk van Prins Philip, hertog van Edinburgh”, zei de regeringsleider buiten Downing Street.

“De gedachten van onze natie moeten zich vandaag richten tot Hare Majesteit en haar familie. Omdat ze niet alleen een geliefde en zeer gerespecteerde publieke figuur hebben verloren, maar ook een toegewijde echtgenoot en een trotse en liefhebbende vader, grootvader en, in de afgelopen jaren, overgrootvader”, klonk het nog.

“We herinneren ons de hertog vooral vanwege zijn standvastige steun aan Hare Majesteit de koningin”, zei een bedroefde Johnson. “Prins Philip heeft de genegenheid van generaties verdiend hier in het Verenigd Koninkrijk, in het Gemenebest en de rest van de wereld.

Johnson prees de inzet van de prins voor het milieu en de natuur. Hij was voor talloze jonge mensen een inspiratie en moedigde hun ambities aan, aldus de premier.

Koning Filip en Mathilde diepbedroefd

Het Belgisch koninklijk paleis is diepbedroefd over het heengaan van de Britse prins Philip. Dat melden koning Filip en koningin Mathilde op Twitter.

“We betuigen ons diepste medeleven aan hare Majesteit de Koningin, de Britse koninklijke familie en het volk van het Verenigd Koninkrijk”, zo staat er te lezen.

Prins Philip, de Duke of Edinburgh, overleed vrijdagochtend op 99-jarige leeftijd in Windsor Castle, zo meldde Buckingham Palace.

“Buitengewone dienaar”

Ook de voormalige Britse premier Tony Blair roemt de prins voor zijn “vastberadenheid en moed”.

De Schotse regeringsleider Nicola Sturgeon toont zich bedroefd over de dood van prins Philip. Ze condoleert de koningin en de koninklijke familie, ook namens het Schotse volk. De eerste minister van Noord-Ierland, Arlene Foster, zegt mee te leven met de familie. En ook de Ierse premier Michael Martin reageerde al op het nieuws. “Onze gedachten en gebeden zijn bij koningin Elizabeth en de bevolking van het Verenigd Koninkrijk”, tweette hij. Mark Drakeford, de regeringsleider van Wales, is “ongelooflijk bedroefd”.

Ook vanuit het parlement kwamen er condoleances. De leider van de Labour-partij, Keir Starmer, zei dat het Verenigd Koninkrijk een “buitengewone” dienaar van de publieke zaak heeft verloren. “Prince Philip wijdde zijn leven aan dit land.”

Rouwbetuigingen kwamen er ook van de aartsbisschop van Canterbury en de burgemeester van Londen.

Australië

Prins Philip “belichaamde een generatie die nooit meer zal terugkomen”, zei de Australische premier Scott Morrison, die opdracht gaf de vlaggen in zijn land halfstok te hangen. “De hele familie van het Gemenebest is bedroefd over de dood en dankbaar over het leven van prins Philip. God zegene u, van iedereen hier in Australië,” zei hij in een verklaring.

Nieuw-Zeeland

“Onze gedachten gaan uit naar Hare Majesteit de Koningin in deze diep trieste tijd,” stelt de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. “Namens het volk en de regering van Nieuw-Zeeland betuig ik mijn oprechte deelneming aan Hare Majesteit en de gehele koninklijke familie.”

Ardern herinnert ook aan de “geweldige steun” die de hertog van Edinburgh de koningin altijd heeft gegeven. Prins Philip vergezelde zijn vrouw bij al haar tien bezoeken aan Nieuw-Zeeland, van het eerste bezoek in 1953 tot het laatste in 2002, aldus de verklaring. De vlaggen bij alle overheidsgebouwen en op marineschepen zullen halfstok worden gehesen, aldus de regering.

India

De Indiase premier Narendra Modi bracht brengt hulde aan de militaire carrière en sociale betrokkenheid van prins Philip. “Hij had een opmerkelijke carrière in het leger en stond aan de wieg van vele sociale initiatieven. Moge hij rusten in vrede,” klinkt het.

Nederland

De Nederlandse koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix gedenken prins Philip “met groot respect”. “Toegewijd stelde hij zijn lange leven in dienst van het Britse volk en van zijn vele plichten en verantwoordelijkheden”, laten het koningspaar en de prinses weten via sociale media.

“Zijn levendige persoonlijkheid maakte een onuitwisbare indruk”, gaat de verklaring van het drietal verder. “Onze liefdevolle gevoelens van meeleven gaan uit naar Hare Majesteit Koningin Elizabeth en alle leden van de Koninklijke Familie.”

Duitsland

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas wijst erop dat prins Philip zijn leven lang in dienst stond van het land. “Wij zijn diep bedroefd door het verlies van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de koninklijke familie, het volk van het Gemenebest en allen die hem dierbaar waren. Hij heeft een lang leven geleid in dienst van zijn land”, aldus Maas op Twitter.

VS

De voormalige Amerikaanse president George W. Bush spreekt over het “lange en opmerkelijke leven” van prins Philip, waarin hij zich inzette “voor nobele zaken en voor anderen. Hij vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk op waardige wijze en bracht grenzeloze kracht en steun voor de Britse kroon”, zegt hij in een verklaring.

EU

EU-commissaris Ursula von der Leyen spreekt over “een zeer droevige dag”. Ook zij betuigt haar medeleven aan de Britse koningin, de koninklijke familie en het Britse volk.