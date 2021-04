Hein Vanhaezebrouck rekent op eergevoel van spelers: “Als je er niet meer in gelooft, zeg dan aan de club: ik stop ermee”

Andermaal is het dit weekend alles of niets voor AA Gent. Na de nederlaag op bezoek bij Standard, staan de Buffalo’s meer dan ooit met de rug tegen de muur. “We hebben het niet meer in eigen handen”, beseft Hein Vanhaezebrouck die ook best streng is voor zijn spelersgroep. Toch koestert HVH nog hoop op een plek in Play-off 2: “Als ik er niet meer in geloof, dan stap ik hier meteen buiten. Dan heb ik hier niets meer te zoeken.”

De Gentse coach rekent op het eergevoel van zijn spelers. En hij gaat er dan ook vanuit dat zij ook nog geloven in de goede afloop. “Als er in de groep jongens zijn die er niet meer in geloven, zeg dan aan de club: ik stop er mee. Ik meen het. Maar ik weet dat heel veel jongens het echt nog menen. Maar ik hoop dat ze allemaal er nog alles aan willen doen. En niet zoals vorige week in het laatste half uur toen ze het niet meer helemaal konden opbrengen en het dan maar opgeven.”

“Als je bij AA Gent speelt, word je heel goed vergoed. Maar daar moet je iets tegenover stellen. Als we niet in Play-off 2 raken, zijn we mislukt”, klinkt het streng bij HVH. “We hebben het niet meer in eigen handen. Er rest ons nog twee keer die overwinning proberen binnen te halen. Eerst tegen Charleroi. Dan krijg je misschien een impuls naar die tweede match toe. Als we dit weekend niet winnen, is het misschien al over. Met vier op zes ben je er inderdaad wellicht niet bij.”

Het seizoen van AA Gent leest als het scenario van een slechte B-film. De Buffalo’s beleefden tal van dieptepunten maar kwamen vooral nooit een dramatische start met bijhorende trainerscarrousel verteren. “Je kunt nooit op 1-2-3 een seizoen analyseren”, blijft Vanhaezebrouck op de vlakte. “Er zijn heel veel zaken die je dan moet bekijken. Iedereen weet wat er gebeurd is: zowel dit seizoen als vorig seizoen. Dan kom je in een moeilijke situatie waar je moeilijk uit kunt klimmen.”

“En met covid komen er ook nog eens andere zaken erbovenop. Het is niet alleen voor AA Gent moeilijk. Maar dan heb je ook al die blessures en die opeenhoping van zaken die ervoor zorgt dat je staat waar je staat. We hadden eigenlijk ook wel vier of vijf punten meer kunnen hebben. En nog uitzicht gehad hebben op Play-off 1. Nu is zelfs Play-off 2 niet zeker.”

“Ik had op veel meer punten gehoopt”



Maar die conclusie lijkt Vanhaezebrouck niet bepaald te verrassen: “Ik zei al eerder dat details zouden beslissen. En dat is ook zo gebleken. Het is natuurlijk nog niet gelopen, we hebben nog twee matchen. Die zullen we proberen winnen. Dat zal nodig zijn om in de top acht te raken. Mits zes op zes eindig je misschien op plaats zes, dat is normaal goed voor Play-off 1. Maar enkele weken geleden was de top vier echt nog mogelijk.”

“Maar ik had ook op veel meer punten gehoopt. We hebben veel te veel gelijkgespeeld. Er waren teveel matchen waar we altijd de winst naar ons toe hadden moeten trekken. De verliesmatchen zijn wel enorm teruggeschroefd. Ik heb nu pas mijn derde match verloren, want Oostende en Hoffenheim reken ik niet mee. Ik was één dag hier en we verloren in Oostende. Tja, die match tel ik dan niet mee. Bij winst had ik hem wel meegerekend (lacht).”

Rest er dus de thuiswedstrijd tegen Charleroi en een partij op bezoek bij Zulte Waregem. Twee kansen dus voor de Gentse spelers om hun coach te overtuigen. Want na de nederlaag tegen Standard, was die wel heel streng voor zijn ervaren pionnen: “Ik heb veel gezegd na de match in Luik. De samenvatting: we hebben te weinig kwaliteiten laten zien op de cruciale momenten, zowel defensief als offensief. En wat me vooral stoorde dat ze in het laatste half uur niet meer geloof toonden. We brachten twee jongens in en dan scoren zij 2-1. Als wij efficiënter waren geweest, dan was dat laatste half uur niet meer ter sprake gekomen.”

“Onderschat ons niet!”



Vanhaezebrouck toonde al eerder gecharmeerd te zijn door de gretige, jonge honden van KV Oostende. Maar HVH had ook nog een woordje van waardering in petto voor zijn eigen jonge talenten: “Onderschat ons niet! We hebben al wat lopen en daar zijn we volop mee bezig. We willen hen klaarstomen naar volgend seizoen toe. Ik wil hen nu ook niet voor de leeuwen gooien en in moeilijke omstandigheden met die druk opzadelen.”

“Maar je zult volgend jaar bij ons sowieso meer jonge jongens aan het werk zien, ook gasten die nu al aanwezig zijn. En we zoeken nog andere jongens”, aldus HVH die nog een laatste waarschuwing voor zijn ervaren spelers mee gaf. “Het verschil met de tenoren wordt elke dag kleiner want ik zie hen elke dag progressie maken. En we zullen intensief werken om hen die kloof te laten dichten en indien mogelijk kunnen ze dan zelfs die tenoren voorbijsteken.”