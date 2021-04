De Britse prins Philip is gestorven op 99-jarige leeftijd. “Geliefd bij vele generaties hier in het Verenigd Koninkrijk, in de Commonwealth en in de wereld”, zei de Britse premier Boris Johnson vrijdag over de overleden hertog van Edinburgh. “Hij inspireerde talloze jonge mensen, bracht hen hoop en moedigde hun ambities aan. We rouwen vandaag samen met Hare Majesteit en haar familie.”