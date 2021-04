INTERACTIEF. Alsof hij nog steeds in het Witte Huis zit: alle bijzonderheden van het nieuwe kantoor van Donald Trump

Hij mag dan wel breed glimlachen, Donald Trump (74) heeft zijn verkiezingsnederlaag nog steeds niet echt verteerd. Dat de ex-president The Oval Office mist, blijkt uit een foto van zijn nieuwe kantoor in zijn resort Mar-a-Lago (Palm Beach). Vallen meteen op: een foto van de Air Force One boven het Witte Huis, een beker met het presidentiële logo op, en een bureau dat verdacht veel lijkt op de Resolute Desk die hij moest achterlaten in Washington. Maar waarom staat er een flesje verstopt achter de telefoon?