Kandidaat-Rode Duivel Orel Mangala verlengt zijn contract bij Stuttgart tot 2024

VfB Stuttgart heeft vrijdag het contract van onze landgenoot Orel Mangala opengebroken tot medio 2024. Dat maakte de Bundesliga-club bekend op haar website. Zijn vorige contract liep tot juni 2023.

De 23-jarige middenvelder ligt sinds 2017 onder contract bij Stuttgart. Vorige maand riep bondscoach Roberto Martinez Mangala een eerste keer op voor de Rode Duivels. Hij kwam echter niet in actie door een hamstringblessure. Momenteel staat hij aan de kant met een spierblessure in het dijbeen.

Door de twee blessures is het intussen van medio maart, tegen Hoffenheim (2-0 zege), geleden dat Mangala nog eens in actie kwam voor Stuttgart. Hij speelde dit seizoen al in 27 officiële duels voor Stuttgart, waarin hij 1 keer scoorde en 3 assists gaf. Vorig seizoen was hij ook al een belangrijke kracht bij de Schwaben op weg naar promotie naar de Bundesliga. In het seizoen 2018-2019 verhuurde Stuttgart hem nog aan Hamburg.

De belofteninternational verliet ons land in 2016 al. Hij ruilde destijds de jeugdopleiding van Anderlecht voor die van Borussia Dortmund. In Dortmund werd hij na één seizoen opgepikt door Stuttgart.