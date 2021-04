Spelerslonen van maart dan toch betaald bij Moeskroen: focus kan terug op de redding

De rust aan Le Canonnier lijkt net op tijd weer een beetje te zijn teruggekeerd met het oog op een mogelijk cruciaal weekend in de degradatiestrijd. Vrijdagmorgen bleek immers dat de lonen van maart betaald zijn, en dat één dag voor de wettelijke deadline.

Het was opnieuw een hectische week bij Moeskroen. Eerst sijpelde het nieuws door dat de licentiecommissie de club officieus op de hoogte gebracht had dat het in de huidige context geen licentie zal krijgen voor volgend seizoen, waarna later in de week ook bleek dat de spelers en staf net als in maart opnieuw moesten wachten op hun loon.

Terwijl het eerstgenoemde probleem nog steeds als een zwaard van Damocles boven de club hangt, is het tweede probleem ondertussen wel opgelost. Vrijdagmorgen kreeg iedereen binnen de club immers zijn loon gestort. In vergelijking met vorige maand deed de Henegouwse club dat deze keer ook binnen de wettelijk bepaalde termijn.

Staking vermeden

Het zal er alvast voor zorgen dat de voorbereiding op de match tegen Antwerp van volgende week maandag vlotter zal verlopen. Tijdens de week broeide bij enkele spelers immers het idee om te staken indien de lonen niet tijdig betaald werden. Die dreiging lijkt nu van de baan.

Met nog twee wedstrijden te spelen staat Moeskroen voorlopig voorlaatste. Het telt drie punten meer dan rode lantaarn Waasland-Beveren en eentje minder dan Cercle, dat op een veilige zestiende plaats staat. Toch beloven het nog spannende weken te worden voor Moeksroen, want met een thuismatch tegen Antwerp en een verplaatsing naar Club Brugge oogt het programma allesbehalve van de poes. Ook zal het ondertussen een oplossing moeten zoeken voor de licentieproblemen, want anders zou een mogelijke sportieve redding weleens een maat voor niets kunnen zijn.