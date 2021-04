Meerdere appartementen in brand in centrum van Opwijk

Opwijk - In Opwijk (Vlaams-Brabant) woedt een zware brand. Verschillende appartementen vatten er vrijdag na de middag vuur, zo zegt de brandweer Vlaams-Brabant-West. Er zijn geen slachtoffers maar de schade is zeer aanzienlijk.

Op beelden die de brandweer zelf maakte, is te zien hoe vlammen uit de daken van verschillende gebouwen slaan. De hulpdiensten vragen om de omgeving te vermijden en ramen en deuren gesloten te houden. Voorlopig zou er nog geen sprake zijn van slachtoffers.

Het vuur ontstond vrijdagmiddag in de Kloosterstraat in Opwijk, pal in het centrum. De oorzaak is nog niet bekend. “De oproep is rond 14.40 u. binnengekomen. Er zijn onmiddellijk veel middelen ter plaatse gestuurd”, zegt Alain Habils van de brandweer.

“De brand is wellicht ontstaan op de bovenverdieping of het dak van één van de appartementen”, zegt burgemeester Inze De Coninck (N-VA). Daarop verspreidde het vuur zich razendsnel naar nabijgelegen gebouwen.

Het complex aan jeugdhuis Nijdrop bestaat uit een 30-tal appartementen. Die werden zo’n 15 jaar geleden gebouwd in een U-vorm en tellen twee of drie verdiepingen..

Het gelijkvloers en de eerste verdiepingen zijn gevrijwaard. Daar kan wel waterschade zijn. Maar de bovenverdiepingen van verschillende gebouwen zijn zwaar beschadigd. Zeker acht flats zouden volledig uitgebrand en dus ook onbewoonbaar zijn.

Het vuur is nu grotendeels onder controle. De brandweer doorzoekt nu alle gebouwen om te zien of er toch nergens slachtoffers zijn.

“Het centrum van Opwijk is afgesloten. Alle mensen het gebouw zijn geëvacueerd en worden opgevangen in het vlakbij gelegen gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijck”, zegt burgemeester De Coninck.

Eens de bluswerken voorbij zijn, start het onderzoek naar de oorzaak. Het parket Halle-Vilvoorde stuurt een branddeskundige ter plaatse.